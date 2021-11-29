Goldman Sachs’tan dört Omicron senaryosu

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayalı dört senaryo çıkardı.

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İlk olarak Güney Afrika ve Botsvana’da görülen Covid-19’un Omicron varyantı, ‘süper varyant‘ olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü, ‘çok yüksek‘ risk teşkil eden Omicron varyantının küresel ölçekte yayılma potansiyelinin fazla olduğunu ve bazı bölgelerde vaka artışlarının ağır etkilerinin görülebileceğini açıkladı. Seyahat kısıtlamalarının artması ve dünya borsalarında başlayan satış dalgası da tansiyonu yükselten diğer etkenlerden.

BloombergHT’nin aktardığına göre Goldman Sachs ekonomistleri OImicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan dört senaryo çıkardı.

Hızlı yayılması

Goldman ekonomistleri, Omicron’un Delta’ya göre daha hızlı yayılması senaryosunda 2022 ilk çeyrek küresel büyümesinin yaklaşık 2,5 yüzde puan gerilemeyle yüzde 2’ye düşmesini bekliyor. Bu durumda 2022 geneli için önceki tahminlere göre 0,4 yüzde puan düşüşle yüzde 4,2 büyüme tahmini yapılıyor.

Ağır geçmesi

Şirket, Omicron’un Delta’ya göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü.

Hızlı yayılıp, hafif geçmesi

Goldman, Omicron’un daha hızlı yayılıp daha hafif geçmesi senaryosunda ise küresel büyümenin baz senaryosundan hızlı gerçekleşeceğini, enflasyonun ise talebin dengelenmesi ve arz zincirindeki düzenlemelerle hız kaybedeceğini öngördü.

Yanlış alarm

Dördüncü senaryo olarak tasarlanan ‘yanlış alarm‘ durumunda ise küresel büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi bir etki beklenmiyor.