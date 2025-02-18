Goldman Sachs altın tahminini yükseltti

Goldman Sachs, merkez bankalarının altın alımındaki artış nedeniyle 2025 sonu için fiyat tahminini yükseltti.

Fotoğraf: Unsplash

CNBC-e’nin haberine göre banka, faizin düşmesi ve ETF varlıklarının (yatırımcıların belirli bir varlık sepetine toplu erişimini sağlayan araçlar) kademeli olarak artmasıyla yıl sonuna kadar altın fiyatının yüzde 9 yükseleceğini öngördü.

Buna göre daha önce ons başına 2 bin 890 dolarlık (yaklaşık 105 bin lira) hedef, 3 bin 100 dolara (yaklaşık 112 bin lira) çıktı.

Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık 41 ton altın alacağı öngörüsünü de 50 tona çıkardı. Eğer aylık alımlar 70 tona ulaşırsa bankaya göre altın fiyatı 2025 sonuna kadar ons başına 3 bin 200 doları (yaklaşık 116 bin lira) bulabilir.