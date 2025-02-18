Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.395,260 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.912,97 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.395,260 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.395,260 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.912,97 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.395,260 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 oldu.
Fransa’da tedavisi bulunmayan bir hastalığı olanların destekli ölüm talebini onaylayan yasa tasarısı parlamentodan geçti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.210,72 puandan başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Mayıs tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 15 zeytinyağı ekledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacak.