Goldie'nin 'Bir Bilgenin Düşünceleri' tablosu 2,2 milyon dolara satıldı

Yeni Zelandalı ressam Charles Frederick Goldie’nin ‘Thoughts of a Tohunga (Bir Bilgenin Düşünceleri)’ adlı tablosu, açık artırmada 2,2 milyon dolara (yaklaşık 76 milyon 232 bin) satıldı.

Bir Bilgenin Düşünceleri. Fotoğraf: RNZ

Yeni Zelanda’daki Uluslararası Sanat Merkezi’nin açıklamasına göre ünlü Maori ruhani lider Wharekauri Tahuna’nın portresi, Goldie’nin en yüksek fiyattan alıcı bulan eseri oldu.

Sanat camiasınca başyapıt olarak kabul edilen tablo, çıkartıldığı müzayedede 2,2 milyon dolara satıldı. Ülke sanat tarihine, bir müzayedede en yüksek fiyattan alıcı bulan eser olarak geçti.

‘Bir Bilgenin Düşünceleri’ tablosu

Yeni Zelandalı ünlü ressam Goldie’nin Maori toplumunun yaşlılarını ve kültürel figürlerini belgeleyen çalışmaları, ülkenin sanatsal mirasında önemli yer tutuyor.

Ressamın 1938’de tamamladığı yağlı boya tablosu ‘Bir Bilgenin Düşünceleri’ de bu çalışmalardan biri.

Eserde tasvir edilen Maori kabilelerinden Ngati Manawa’nın ruhani lideri Wharekauri Tahuna, yerli halkın kültürünün korunmasında önemli bir sembol olarak biliniyor.

Tahuna’nın yüzündeki ‘moko’ (geleneksel Maori dövmesi) ve boynundaki geleneksel kolye ucu ‘hei-tiki’yle resmediliyor.

Tablo, sanat eleştirmenlerince Goldie’nin en başarılı eseri ve Maori portre sanatının zirvesi olarak değerlendiriliyor.