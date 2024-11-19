Yeni Zelanda’da en az 42 bin kişi Maorilerin ayrıcalıklarını korumak için ayakta

Yeni Zelanda’da 42 binden fazla kişi, Maorilerin ayrıcalıklarını ortadan kaldıracağı düşünülen ‘Antlaşma İlkeleri Yasası’ tasarısını protesto etmek için parlamentonun önünde toplandı.

Fotoğraflar: The Post

İngiliz Kraliyeti’yle Maori yerlilerinin liderleri arasında 1840’ta Waitangi Antlaşması imzalanmıştı.

Radio New Zealand‘ın (RNZ) haberine göre Maoriler, ‘Antlaşma İlkeleri Yasası’ tasarısına ‘yeniden yorumladığı’ gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Tasarıyı, hükümet koalisyonunun parçası ACT New Zealand Partisinin lideri David Seymour parlamentoya sundu.

Maori halkı tarafından ‘Hikoi mo te Tiriti’ olarak adlandırılan protestoda en az 42 binin kişi parlamentonun önünde bir araya geldi.

Protestocular, Seymour parlamentonun ön avlusuna çıktığı esnada ‘Tasarıyı geri çek’ sloganı attı.

Te Ao Maori News‘un haberine göre Maoiri aktivist Eru Kapa-Kingi, dokuz gün önce Reinga Burnu’nda başlayan ve bugün parlamento önünde son bulan ‘Hikoi’nin bir tepki olmadığını belirterek “Bu Maorilerin cevabıdır” dedi.

Kapa-Kingi, protestoya katılan ve söz konusu tasarıya karşı çıkan herkesle gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

Fotoğraflar: RNZ

“Umarım bugün bu yürüyüşe katılan herkes, neye söz verdiğinizin farkındadır.

Umarım hepiniz burada kendi kaderimizi şekillendirdiğimiz bir geleceğe adanmış olduğumuzu fark edersiniz.”

Fotoğraflar: RNZ

‘Antlaşma İlkeleri Yasası’ tasarısı

‘Antlaşma İlkeleri Yasası’ tasarısına karşı çıkan milletvekilleri Haka dansı yaparak oylamaya karşı çıkmıştı. Ardından parlamento oturumu bir süreliğine askıya alınmıştı.

Yasa tasarısı, hükümetin Waitangi Antlaşması kapsamında yerli halkların haklarını tanıdığını ancak bu hakların yerli halklardan olmayan kişilerin haklarından farklılık göstermesi halinde bu konunun parlamentoda görüşülerek karara bağlanmasını öngörüyor.

Yeni Zelanda’nın yerlileri Maoriler

Kendilerini ‘toprağın insanları (tangata whenua)’ olarak adlandıran Maoriler, Yeni Zelanda’ya 13-14’üncü yüzyılda Büyük Okyanus’ta bulunan Polinezya adalarından geldi.

Avrupalılar gelmeden önce asırlardır ülkede yaşadığı bilinen Maori yerlileri, Yeni Zelanda’da 5 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

Ayrıca Maoriler haka danslarıyla da dünyaca tanınıyorlar.