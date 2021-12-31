Çene dövmeli sunucu bir ilke imza attı

Yeni Zelanda’da yerli halk Maorilere mensup Oriini Kaipara, çenesindeki geleneksek dövmesiyele televizyonda akşam haberlerini sunan ilk isim olarak tarihe geçti.

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Auckland kentinde yaşayan 37 yaşındaki dört çocuk annesi Kaipara, 2017 yılında yaptırdığı DNA testi sonucunda ‘yüzde 100 Maori’ olduğunu öğrendi. 2019 yılında, aile mirasını ve sosyal statüyü temsil eden çene dövmesini yaptırdı.

‘Tā moko’ adlı dövmenin Maori kadınları için çocukluktan yetişkinliğe geçişi sembolize ettiğini söyleyen Kaipara, 2019’da Newshub’da öğle haberlerini okuyan isimlerden biri oldu. O zaman da ilkti. Ancak pazartesi günü ilk defa saat 18:00’de başlayan akşam haberlerini sundu ve bir ilke daha imza attı.

Kısa sürede önemli bir yol kat ettiğini ve hayalini kurduğu bir şeyi gerçekeştirdiğini anlatan Kaipara, “Çok heyecan verici bir işim var. Çok zevk alıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Geldiğim noktada kendimle gurur duyuyorum. Artık ana haber bülteninin sunucusuyum” dedi.

Newshub’da çok iyi bir ekipleri olduğunu, kendisine koyduğu ana haber sunma hedefine ulaştıktan sonra diğer Maori kadınlarına da kendisi gibi kamu önünde olmaları, istedikleri her işe atılmaları için cesaret vermek istediğini söyledi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta’nın da çene dövmesi var. Parlamentoda çene dövmeli ilk kadın milletvekili olmuştu.