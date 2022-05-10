Gökhan Şen: Dolara karşı ne varsa yutuluyor

ABD’de uzun vadeli reel faizler yıllar sonra artıya geçerken, 5 yıllık enflasyon telafisi faizleri ise görülmedik seviyeleri test ediyor! Türkçesi, çok kuvvetli faiz artış beklentisi var ve buna rağmen enflasyon korkusu hissediliyor. Daha uzun vadeye gidildikçe endişe sönüyor. Bu kez de ekonomik yavaşlama beklentileri meydana çıkıyor.

Ekonomik yavaşlama beklentileri ise yavaşlayan ekonominin tüketeceği besinlerin fiyatlarını baskılıyor. Örneğin sanayi metalleri. Bunların arasında gördüğünüz ve sanayi kullanımı olmayan yabancı (altın) ise reel faizlere bakıyor. Çünkü altın faiz ödeyemiyor. Üstüne, hikayenin kalan kısmı da devreye giriyor. Dolar. ABD’de yükselen faizler, maliyetlerdeki belirsizlik ve faizlerin gidebileceği seviyeler hep birlikte birleşerek doları güçlendiriyor. Durum böyle olunca dolara karşı ne varsa yutuluyor.

Gökhan Şen’in yazısı