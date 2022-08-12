Gökhan Şen: Çin’de konut sorunu dallanıp budaklanıyor

Çin’de konut fiyatlarının düştüğü şehirlerin sayısı, fiyatların arttığı şehirlerin sayısını domine ediyor.

Türkçesi, konut fiyatları düşüyor. Bu yaşananlardan mı düşüyor yoksa yaşananlar bu düşüşten mi kaynaklanıyor; birbirinden ayrı yorumlamak güç.

Fakat zincirin halkalarını takip edebiliyoruz.

Yerel yönetimlerin önemli gelir kaynaklarından olan arazi satışı (beyaz çizgi) durmuş durumda. Borç yüküne ekstra katkı.

Arazi alıp konut üretemeyen dolayısıyla gelir yaratamayan şirketler yatırım da yapamamış oluyorlar. Sarı ile görülen bina yaratımı ve mavi ile görülen gayrimenkul yatırımı…

Milli hasıla için de çok kötü haber.

Sonuç olarak, büyük bir sıkıntı giderek büyüyor. Açıkçası merkezi yönetim bu işi ne kadar yavaşlatabilir, ne kadarını çözebilir; tahmin etmek güç.

Ancak en iyimser tahmini yapsak da bu işin sonunun ekonomik yavaşlama ve bölgesel & sektörel olarak finansal stres anlamına gelebileceğini görüyorum.

Gökhan Şen’in yazısı