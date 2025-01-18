Gökhan Karataş: Galatasaray haftalardır biriktirdiği sekiz puanlık farktan zor zamanlarda kullanabileceği ikisini bonkör şekilde harcadı

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Gününde olmayan futbolcular ve son tercihlerde yapılan hataların faturası ‘kolay’ sanılan galibiyetin kaçmasıyla kesildi. Galatasaray için maçların oynanmadan kazanılamayacağı konulu bir ders niteliğinde olur mu bilinmez ama bu sezon ligde ilk kez deplasmanda kaybedilen puan defoların bir kez daha ortaya çıkmasını sağladı.

Son iki haftadır oyununda büyük düşüş olan, Göztepe ve Başakşehir maçlarında takım halinde komple bir kaliteyle değil bireysel yeteneklerle sonuca ulaşabilen Galatasaray, ilk 45 dakika adeta sahada gezindiği Hatayspor’a karşı, ikinci devre daha istekli ama aceleci bir çaba sarf etse de; haftalardır biriktirdiği sekiz puanlık farktan zor zamanlarda kullanabileceği ikisini bonkör şekilde harcadı.

Gökhan Karataş’ın yazısı