Sezon geneline bakılırsa evet siyah beyazlılar elde ettiği şampiyonluk sonrası genel anlamda ilk devrelerin bir çoğunu çöpe atıyor. Ligin ikinci yarısında maçlarında en az gol atan takım. Serdar Topraktepe yönetiminde kımıldama gösteren takım Portekizli hocanın kullanma kılavuzu ile tekrar geriye gitmeye başladı. En çok eleştiri Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci’nin kanatlara hapsetmesi. Kurtarıcı olarak kadro dışı bırakılıp tekrar affedilen Ghezzal ve Aboubakar’dan medet umma. Musrati yokluğunda görev Amartey’e eleştirilerin hedefi olan Onur yerine Svensson, sol bek genç oyuncu Emrecan Terzi ile sahadaydı.
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