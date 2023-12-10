Gökhan Aktürk: Penaltı pozisyonunda dört sarı kart ülkemize özgün bir durum

Dolmabahçe’de kadrolar açıklandığında siyah beyazlıların sürprizlerle dolu bir kadro ile çıkacağını kimse bilmezdi. Takımın en golcü iki oyuncusu kenardaydı.

Siyah beyazlılar temas ederek rakibinin oyununu bozmayı hedefledi. Ön alan baskısı erken başlamıştı, Necip dahi baskıdayken atılan ters top Ferdi – Tadic- Dzeko bitirişi ile son buldu. Gol sonrası oyundan düşen sarı lacivertliler oyuna dönen siyah beyazlılar oldu. Djiku’nun hatası ile gelen penaltı skora da oyuna da denge getirdi.

İlginç olan ise penaltı pozisyonu içinde 4 kişinin sarı kart görmesi ülkemize özgün olan bir durum sanırım. Üstelik net olan bir pozisyon için.

Temas oyununa bir türlü karşılık veremeyen sarı lacivertlilerde Szymanski en kötü oyununu oynadı, Osayi ise Rebic baskısından ileriye dahi çıkamadı. Dzeko, İrfan Can Kahveci atamayınca siyah beyazlılar ilk yarıda iki sakat vermesine rağmen oyunda kaldı. Saha zemini ağır olunca iki takımda ilk yarıda istediği oyunu yansıtamadı.

Gökhan Aktürk’ün yazısı