Gökçeada ve Bozcaada seferlerinden bazıları iptal

Çanakkale’de Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada yarın Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07:00, Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 09:00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07:00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08:00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle düzenlenemeyeceği belirtildi.