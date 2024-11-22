Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları yarın iptal

Çanakkale’de yarın yapılacak Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, fırtına gerekçesiyle iptal edildi.

Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin açıklamasına göre yarın Kabatepe-Gökçeada hattında iptal edilen arabalı vapur seferler şöyle:

Kabatepe’den saat 05:00 ve 09:00

Gökçeada’dan saat 07:00

Geyikli-Bozcaada hattında iptal edilen seferlerse şunlar:

Geyikli 08:00, 11:00 ve 15:00

Bozcaada’dan 07:00, 10:00 ve 14:00

Planlamaya göre Bozcaada’dan 18:00 ve 22:00, Geyikli’den 19:00 ve 23:00 saatlerindeki seferlerle hizmet verilecek.