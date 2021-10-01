Gloria Estefan: Dokuz yaşındayken bir akrabamın cinsel tacizine uğradım

Küba doğumlu ABD’li şarkıcı Gloria Estefan (64), dokuz yaşındayken bir akrabasının cinsel tacizine uğradığını açıkladı.

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Konuyla ilgili ilk kez Fecebook Watch’ta konuşan Estefan, “Tacize uğrayan çocukların yüzde 93’ü kendilerini taciz eden kişiyi tanıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim” dedi ve müzik okulunda annesinin güvendiği biri tarafından taciz edildiğini söyledi.

Estefan’ın, ‘Red Table Talk: The Estefans’ (Kırmızı Masa Sohbeti: Estefanlar) adlı programda bu önemli açıklamaları yaptığı sırada yanında kızı ve yeğeni de vardı.

Kendisine cinsel tacizde bulunan kişinin uzak bir akraba olduğunu ve annesinin güvenini kötüye kullandığını söyleyen Estefan’ın yeğeni Lili (54), “Bunu açıklamak için uzun süre beklemişsin” dedi ünlü şarkıcı şöyle karşılık verdi: “Evet bekledim. Annem beni müzik okuluna vermişti ve o kişi anında çok yetenekli olduğumu, özel ilgi gerektiğini söylemeye başladı. Annem biri benimle bu şekilde ilgilendiği için kendisini şanslı hissediyordu.”

Üç kez Grammy ödülü kazanan ünlü şarkıcı tehlike altında olduğunu bildiğini ancak adamı kendinden uzaklaştıramadığını belirterek şöyle devam etti: “Ona bana bunu yapamayacağını söyledim. O da bana, ‘Baban Vietnam’da, annen yalnız ve ona anlatırsan onu öldürürüm’ dedi. Anneme zarar vermesinde korktum.”

Stres ve korkudan saçlarının döküldüğünü söyleyen Estefan, sonunda annesine durumu anlattığını ve onun da polise gittiğini ancak polisin şahitlik yapmak zorunda kalırsa daha kötü bir travma yaşayacağını söyleyerek şikayetçi olmamasını önerdiğini ifade etti.

ABD TV’lerinin ünlü isimlerinden Clare Crawley de programa katılarak bir rahibini tacizine uğradığını anlattı.