Glastonbury Festivali’ni merakla bekleyenlere müjde, bu yılın yıldız isimleri belli oldu: Dua Lipa, Coldplay ve SZA!

Dua Lipa. Fotoğraf: Reuters

Festivalde ayrıca country pop süperstarı Shania Twain’in ünlü Piramit Sahnesi’nin ‘efsaneler slotu’nda sahne alacağı duyuruldu.

Dua Lipa, SZA ve Twain’in yanısıra Little Simz, Avril Lavigne, Jessie Ware, Janelle Monae, Cyndi Lauper, PJ Harvey ve Camila Cabello gibi yıldızların da yer aldığı kadro, tarihte ilk kez kadın sanatçılarla dolu. Bu yıl festivalde yıldız sanatçı olarak sahneye çıkan üç sanatçıdan ikisi kadın!

28 yaşındaki Lipa ve ABD’li rap yıldızı SZA ilk kez Piramit Sahne’de yer bulurken Coldplay beşinci kez ‘headliner’ olarak sahne alacak. Bu da daha önce rekoru birlikte ellerinde tuttukları The Cure’u geride bırakacakları anlamına geliyor.

Bu yılın diğer onaylanan sanatçıları arasında ise şu isimler yer alıyor: Idles, LCD Soundsystem, Michael Kiwanuka, Distained, The National, Burna Boy, Bloc Party, Jungle ve Keane, The Streets, Olivia Dean, Paloma Faith, Anne-Marie, Nia Archives, Ghetts, Orbital, Two Door Cinema Club, Sampha, Bombay Bisiklet Kulübü, Nothing But Thieves, Sugababes, Fontaines DC, Arlo Parks ve Brits’in yükselen yıldız kazananları The Last Dinner Parti.