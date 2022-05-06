Gizlice kadınların görüntülerini çeken şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar’da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli gözaltına alındı.

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Polisin açıklamasına göre 29 Nisan’da Bağcılar’da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması’ suçundan adliyeye sevk edildi.