Giresun’da gençleri videoya çekip azarlayan polisler görevden uzaklaştırıldı

Giresun’da deniz kıyısında iki genci kayda alıp azarlayan iki polis görevden uzaklaştırıldı.

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Sosyal medyada paylaşılan videoda iki polisin, sahildeki liseli gençlerin görüntüsünü alarak sorularla rahatsız ettiği görülüyor.

Valiliğin açıklamasında olayla ilgili açıklama yayınlanması gereği duyulduğu yazıldı.

Cuma günü yaşanan olayın ardından Giresun başsavcılığı tarafından adli tahkikat, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca da müfettiş görevlendirilerek idari tahkikat başlatıldığı söylenen açıklamada, “İnceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen iki polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır” dendi.