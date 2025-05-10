Giresun'da bir lisede iki kız kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

Giresun’da bir lisede silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.

Aksu Mahallesi’ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde dün 27 yaşındaki Rana Çavuş Gökçin ile 30 yaşındaki ablası Yonca Çavuş aynı okulda çalışan 53 yaşındaki A.T. tarafından öldürülmüştü.

Yakalanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti saldırgan dahil üç kişinin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında geçici kadrolu olarak çalıştığını açıklamıştı.

Öte yandan öldürülen iki kız kardeş, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilecek.