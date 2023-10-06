Gigi Datome Fenerbahçelileri bu kez ağlattı

Fenerbahçe basketbol takımında beş yıl forma terleten Gigi Datome’nin veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

Fotoğraf: fenerbahce.org

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonun ilk haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Olimpia Milano’yu konuk etti. Maç öncesinde 2015-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini geçtiğimiz yaz noktalayan Gigi Datome için veda töreni düzenlendi.

Avrupa şampiyonu kadroda da yer almış eski yıldız taraftarlara baştan sona Türkçe seslendi.

Datome ağlamamak için kendisini zor tuttuğu veda konuşmasında, şunları dedi:

“Bu salon kalbimin bir parçası. Bu salonu seviyorum, bu renkleri seviyorum, takım arkadaşlarımı, hocalarımı, ofisi, yönetimi, İstanbul’da herkesi ve her şeyi sevdim. Sizi de çok ama çok seviyorum. Burada sadece oyuncular değildik, hep beraber dünyanın en güzel takım olduk. Bana olan sevginiz kupalardan daha önemli. Sonsuza kadar Fenerbahçeli olacağım.”

Görsel: Fenerbahçe

Datome’nin veda konuşmasında tribündeki bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.