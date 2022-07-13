Gıdada fiyatlar artınca tabldot sözleşmeleri üç aya indi

Gıda fiyatlarındaki artış hazır yemek sektörünü derinden etkiliyor. Yılbaşından önce 20 TL olan tabldot (sabit menü) yemek fiyatları 40 TL’ye ulaşırken, sektördeki sözleşmeler de üç aya kadar indi.

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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 78,6’ya yükseldi. Üretici fiyatlarıysa yıllık bazda 138,31 arttı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55’e çıktığını bildirmişti.

Vatandaşlar, enflasyondaki artışı en çok gıdada hissediyor.

Hazır yemek sektöründe yılbaşından önce 20 TL olan tabldot yemek, gıdada yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte 40 TL’ye yükseldi. Sektörde daha önce bir yıllık olan sözleşme süreleri de üç aya kadar indi.

Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’e devletin günlük yemek ücretini 35 liradan 51 liraya çıkarmasıyla doğru fiyatı bulduğunu belirten TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, şu anki enflasyonist ortamda dört çeşit tabldot yemeğin maliyetinin kendileri için 40 liranın üzerinde olduğunu belirtti.

Yemek fiyatlarında yüzde 79,4 artışa gidildiğini kaydeden Bozdağ, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 79’larda olmadığını, YESİDEF olarak enflasyon sepetlerinin yüzde 110 olduğunu söyledi.

‘Sabit fiyatla yemek verme dönemi artık bitti’

Bozdağ şunları söyledi: “Öyle günler yaşadık ki aylık olarak fiyat geçtiğimiz günler de oldu. İşte bakın üçer aylık süre içinde enflasyonun dışında asgari ücrete zam geldi. Asgari ücrete gelen zamdan dolayı 3 ayı beklemeden neredeyse maliyetlerimize yüzde 10 yansıdığı için müşterilerimizden 1 Temmuz itibarıyla fiyat farkını isteyeceğiz. Yani bildiğimiz tüm ezberler bozuldu. 1 yılık sözleşmeler, 6 aylık sözleşmeler ya da sabit fiyatla yemek verme dönemi artık bitti”.