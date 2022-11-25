Gezici Festival’de iki yeni bölüm: Basın özgürlüğü filmleri izleyiciyle buluşacak

Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek Gezici Festival’in ‘Tehdit Altında’ ve ‘Özgür İfade’ bölümlerinde basın ve ifade özgürlüğünü temel alan filmler izleyicilerle buluşacak.

Bir Gazetecinin Öldürülüşü belgeselinden

27’nci yolculuğuna hazırlanan Gezici Festival, 2-14 Aralık tarihleri arasında üç farklı kentte izleyiciyle buluşacak. Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği festivalin 2-8 Aralık’ta Ankara’da gerçekleşecek gösterimleri için biletler www.biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.

Tüm seanslar için biletlerin 20 TL olacağı festivalde ‘Kısa İyidir’ ve ‘Çocuk Filmleri’ ücretsiz gösterilecek. Festivalin 9-11 Aralık tarihleri arasında Sinop’ta, 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu’da ücretsiz gerçekleşecek film gösterim programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Festivalin ‘Tehdit Altında’ ve ‘Özgür İfade’ bölümlerinde ise basın ve ifade özgürlüğünü temel alan filmler izleyicilerle buluşacak.

Tehdit Altında

Bu bölümde, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün verilerine göre 2022’de dünya nüfusunun yüzde 70’inde ciddi engellerle karşı karşıya kalan basın özgürlüğünü odağına alan üç film yer alıyor.

Filmler, farklı ülkelerde bağımsız basının karşı karşıya olduğu sorunları ve bunların demokratik rejimlere etkisini konu alıyor.

Başkanın Bütün Adamları

Washington Post muhabirleri Bob Woodward ile Carl Bernstein’ın Başkan Nixon’ın istifasıyla sonlanan Watergate soygunu araştırmasını konu alan 1976 yapımı ‘Başkanın Bütün Adamları’ (All The President’s Man) yönetmen Alan J. Pakula imzası taşıyor.

Bir Gazetecinin Öldürülüşü

2022’nin en çok ses getiren belgesellerinden biri olan ve ABD ve Danimarka Büyükelçiliklerinin katkılarıyla gösterilecek ‘Bir Gazetecinin Öldürülüşü’ (The Killing Of A Journalist), haberleriyle politikacıları rahatsız eden araştırmacı gazeteci Ján Kuciak’ın nişanlısıyla birlikte suikasta kurban gitmesini konu alıyor. Slovakya’da siyasetin yeniden şekillenmesine yol açan cinayet, aynı zamanda AB’nin en geniş çaplı yolsuzluk skandallarından birini gözler önüne seriyor. Gazeteci ve yapımcı Matt Sarnecki yönetmenliğindeki film, Dokufest’te Gerçeklik Ödülü ile Bergen Uluslararası Film Festivali En İyi İnsan Hakları Belgeseli Ödülü’ne layık görüldü.

Kuşatma

Ödüllü Asyalı-Amerikalı yönetmen Ramona S. Diaz imzalı belgesel ‘Kuşatma’ (A Thousand Cuts), Filipinler’de Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin basına karşı giriştiği büyük kuşatmaya karşı gazeteci Maria Ressa’nın mücadelesini ele alıyor. 2021’de Nobel Barış ödülünün yanı sıra Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün de sahibi olan gazeteci Maria Ressa, uzun yıllardır zorlu siyasi koşullar ve yüksek kişisel riskler altında basın özgürlüğünü savunuyor.

Kaepernick ve Amerika

Özgür İfade

Festivalin diğer bölümü Özgür İfade ise tıpkı basın özgürlüğü gibi baskıya uğrayan düşünce ve ifade özgürlüğünü odağına alan Martin Ritt yönetmenliğindeki ‘Paravan’ ile Tommy Walker ve Ross Hockrow’un belgeseli ‘Kaepernick ve Amerika’yı bir araya getiriyor.