Yıl boyu ödülleri toplayan filmler Gezici Festival’de

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Gezici Festival’de, yılın büyük film festivallerinden ödüllerle dönen ‘Kurak Günler’, ‘Karanlık Gece’, ‘Ayna Ayna’, ‘Kar ve Ayı’, ‘Kabahat’, ‘Suna‘ gibi filmler gösterilecek.

Çiğdem Sezgin’in yönettiği Suna’da Nurcan Eren (solda) ve Fırat Tanış (sağda) oynuyor

Ankara Sinema Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 2-8 Aralık’ta Ankara’da, 9-11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12-14 Aralık’ta Kastamonu’da düzenlenecek festivalin programı açıklandı.

Festival sezonunda izlemeyi kaçırdığınız filmleri, şehrinize gelen Gezici Festival’de yakalayabilirsiniz. Yılın en yeni, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmiş ödüllü filmlerinden oluşan seçki şu şekilde:

Kurak Günler

Yönetmen ve senarist Emin Alper’in 75’inci Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan, Antalya Altın Portakal’da ‘en iyi yönetmen’ dahil dokuz ödülle, Ankara Film Festivali’nden ‘en iyi film’ dahil altı ödülle dönen ‘Kurak Günler’ Gezici Festival’de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Selahattin Paşalı, Ekin Koç ve Selin Yeninci’nin paylaştığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan ve su sıkıntısı çeken Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Karanlık Gece

Yönetmen ve senarist Özcan Alper’in yeni filmi ‘Karanlık Gece’ de festival programında yer alıyor. Film, yıllar önce ayrıldığı kasabaya annesiyle vedalaşmak üzere geri dönen bir adamın, geçmişiyle hesaplaşmasını, suçluluk duygusuyla savaşını anlatırken, üç maymunu oynayan kasabayı da gözler önüne seriyor. Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde yer aldığı film, ilk kez gösterildiği Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi film’ ve ‘en iyi senaryo’, Ankara Film Festivali’nde de ‘en iyi yönetmen’, ‘jüri özel ödülü’ ve ‘SİYAD en iyi film ödülleri’ne layık görüldü.

Kar ve Ayı

Yönetmen Selcen Ergun’un Toronto Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan filmi ‘Kar ve Ayı‘, mecburi hizmet nedeniyle karlarla kaplı, uzak bir kasabaya atanan hemşire Aslı’nın kendini erk ilişkilerinin, sır ortaklıklarının ve kuşkuların ortasında bulmasını konu alıyor. Film, Türkiye’de ilk kez gösterildiği Antalya Altın Portakal’da ‘Behlül Dal en iyi ilk film’ ve başrolünde yer alan Merve Dizdar ile ‘en iyi kadın oyuncu’ ödüllerini kazandı.

Ayna Ayna

Belmin Söylemez’in ilk uzun metraj filmi ‘Şimdiki Zaman‘ın ardından 10 yıl sonra çektiği ikinci uzun metraj filmi ‘Ayna Ayna‘ da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Film, biri baskıcı babasından kurtulup özgürleşmeye, biri geçmiş travmalarının etkileriyle baş etmeye, bir diğeri ise ekonomik zorluklara rağmen tiyatrosunu ayakta tutmaya çalışan ve bir şekilde yolları kesişen üç kadının mücadelesini konu alıyor. Başrollerini Manolya Maya, Laçin Ceylan ve Şenay Aydın’ın paylaştığı film, Antalya Altın Portakal’dan ‘Dr. Avni Tolunay jüri özel ödülü‘ ve Laçin Ceylan’ın performansıyla ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü‘yle ayrıldı. .

Kabahat

Festivalde gösterimi yapılacak Ümran Safter’in ilk uzun metraj filmi ‘Kabahat‘ ise yaz tatilini geçirmek üzere babaannesinin yaşadığı muhafazakâr Anadolu köyüne giden, batıl inançlarla baş etmeye çalışan 13 yaşındaki Reyhan’ı odağına alıyor. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘jüri özel ödülü’nü kazanan film, Reyhan karakterini canlandıran Mina Demirtaş’a ‘Türkan Şoray umut veren kadın oyuncu’ Ece Demirtürk’e de ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü’ kazandırdı.

Suna

Çiğdem Sezgin’in, kendi istediği gibi, kimseye hesap vermeden yaşamak isteyen bir kadını merkezine koyduğu filmi ‘Suna’, yersiz yurtsuz bir kadının yaptığı evlilikle kendini ait hissedebileceği bir çatı ararken erkek egemen dünyayla savaşmak zorunda kalmasını işliyor. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘izleyici ödülü’ne layık görülen Suna’nın başrollerinde Nurcan Eren, Tarık Pabuççuoğlu, Fırat Tanış ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Film gösterimleri

Festivalin Ankara gösterimleri 2 – 8 Aralık tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Sinop gösterimleri 9-11 Aralık tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi’nde, Kastamonu gösterimleri ise 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Festival programında yer alan diğer filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.