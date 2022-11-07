Gezici Festival yola çıkıyor: Bu yıl üç şehirde perde açacak

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Gezici Festival, 2-8 Aralık’ta Ankara’da, 9-11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12-14 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak.

Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen 27’nci Gezici Festival, yılın yerli ve yabancı yapımlarını ‘Dünya Sineması‘, ‘Kısa İyidir’, ‘Türkiye 2022′ gibi klasikleşen bölümleriyle üç kentte izleyicilerle buluşturacak

27 yıl önce Türkiye’nin farklı kentlerinde sinemaseverlerle buluşmak, sinema konuşmak ve kültür hayatını zenginleştiren karşılaşmalar gerçekleştirmek amacıyla yola çıkan festival, bugüne kadar Ankara, Artvin, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edremit, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Ordu, Samsun, Sinop ve Van gibi ülkenin dört bir yanındaki kentlerde izleyicilerle buluştu.

Türkiye sınırlarını aşan festival Saraybosna, Tiflis, Bakü, Drama ve Üsküp’te perdelerini açtı.

Festivalin afişini ise ilk yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da Behiç Ak hazırladı.

Bu yıl üç kentte

Festivalin Ankara gösterimleri 2-8 Aralık tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Sinop gösterimleri 9-11 Aralık tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi’nde, Kastamonu gösterimleri ise 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Festivalin detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.