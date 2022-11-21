Cannes’dan San Sebastian’a: Festival filmlerini Gezici Festival’de yakalayın

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Gezici Festival’in ‘Dünya Sineması’ programı, Cannes ve San Sebastian gibi önemli festivallerden yolu geçmiş, on dört ülkeden dokuz filmi seyirciyle buluşturuyor.

Fotoğraf: Ayrılma Kararı filminden

Ankara Sinema Derneği tarafından 2-8 Aralık’ta Ankara’da, 9-11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12-14 Aralık’ta Kastamonu’da düzenlenecek festivalin ‘Dünya Sineması’ programı açıklandı.

Berlin, Cannes, San Sebastian, Tribeca gibi dünyaca ünlü festivallerde ödüller almış, Güney Kore’den Polonya’ya, İspanya’dan Urugay’a, Şili’den Bolivya’ya dünyanın farklı noktalarından dokuz film izleyiciyle buluşacak.

Ayrılma Kararı

Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi yönetmen ödülü’nü alan ve Kore’nin Oscar adayı olarak açıklanan Park Chan-wook’un en sürükleyici filmlerinden biri olan ‘Ayrılma Kararı’ gizemli bir cinayeti araştırırken, şüphelendiği kişiden etkilenmeye başlayan bir dedektifin hikayesini anlatıyor.

Canavarlar

San Sebastian Film Festivali’nden ‘En Ayi Avrupa Film İzleyici Ödülü’ Tokyo Film Festivali’nden ‘Büyük Ödül’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Rodrigo Sorogoyen imzalı ‘Canavarlar’ bir çiftin doğayla iç içe yaşama hayaliyle göç ettikleri köyde, yerel halkla yaşadıkları çatışmayı konu alıyor.

Damdaki Kadın

Anna Jadowska’nın gerçek bir olaydan esinlenen duygusal filmi ‘Damdaki Kadın‘da Polonyalı deneyimli oyuncu Dorota Pomykala, sıradan bir günde mutfak bıçağıyla banka soymaya çalışan altmış yaşındaki bir kadının incelikli portresini izleyiciye sunuyor. Pomykala, bu performansıyla Tribeca ve Gyndia Film festivallerinde ‘en iyi oyuncu ödülü’nü kazandı.

Figüranlar

Sophie Linnenbaum’un, Münih Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ seçilerek ‘Alman Sineması Yeni Yetenek Ödülü’nü aldığı filmi ‘Figüranlar’ basit bir yardımcı oyuncu olan Paula’nın başrol için verdiği savaşı anlatırken distopik bir sınıflı toplum alegorisi inşa ediyor.

Hayali Ülkem

1973’te Pinochet liderliğindeki askeri darbenin ardından sürgüne gitmek zorunda kalan Patricio Guzmán, 2019-2021 Şili protestolarına tanıklık etmek için ülkesine döndü. Yönetmenin protestoları gözler önüne seren belgeseli ‘Hayali Ülkem’ bölümün dikkat çeken yapımlarından. Film, Kudüs Film Festivali’nden ‘En İyi Belgesel Ödülü’ ile döndü.

Haziran, Sıfır Günü

Jake Paltrow imzalı ‘Haziran, Sıfır Günü‘, soykırım faillerinden Adolf Eichmann’ın yargılandığı davayı üç farklı karakterin gözünden ele alıyor: Eichmann’ın cesedinin yakıldığı fırında çalıştığını iddia eden on üç yaşındaki Libyalı göçmen David, Eichmann’ın tutulduğu hücrenin gardiyanlarından Faslı Hayim ve duruşmanın Polonyalı savcısı Micha… Eichmann’ın yargılanma sürecini ve idamını konu alan olay örgüsü, aydınlatıcı ayrıntılarla dolu.

Sessiz Kız

Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında İrlanda’nın adayı olan ‘Sessiz Kız‘ İrlandaca çekilen filmler arasında tüm zamanların en yüksek gişe geliri elde eden yapımı. Kalabalık ve yoksul bir ailenin çocuğu olan Cáit’nin yaz tatilini geçirmek için gönderildiği uzak akraba bir çift ile kurduğu derin bağları anlatan Colm Bairéad imzalı film, Berlin Film Festivali’nde ‘Generation Kplus En İyi Film’ ve ‘Çocuk Jürisi Mansiyon’ ödülleri başta olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü.

Yakın

Lukas Dhont’un 13 yaşındaki Léo ile Rémi’nin birlikte geçirdikleri uzun yaz tatilinin ardından okula geri dönmeleri ve akranlarının zorbalıkları karşısında aralarına giren mesafe ile birlikte trajik bir sona ilerleyen hikâyelerini anlattığı, arkadaşlık ve sorumluluk üzerine dokunaklı filmi ‘Yakın’ Cannes Film Festivali’nden ‘Jüri Büyük Ödülü’nü kazandı.

Ziyaretçi

Martín Boulocq’un Tribeca Film Festivali’nde ‘en iyi senaryo’ ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi film ödülü’nü kazanan filmi ‘Ziyaretçi‘ Bolivya’nın orta kesimindeki Cochabamba kentinde geçiyor. Film, sınıf, aile ilişkileri ve Protestanlığın Latin Amerika’da giderek güçlenen etkisi üzerine ciddiyetle düşündürürken dinin süregelen sömürgecilik mirasını ve Bolivya toplumunu yönlendiren yeni ideolojik bağımlılığı da ele alıyor.

Festival’le ilgili gelişmelere Ankara Sinema Derneği’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.