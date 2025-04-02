'Gezi piyanisti' Davide Martello'nun piyanosuna Kadıköy'de el konuldu

Kadıköy’deki Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda konser verecek Davide Martello, piyanosuna polis tarafından el konulduğunu duyurdu. Martello, Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim Meydanı’nda da çalmıştı.

Fotoğraflar: klavierkunst_

Çatışma bölgeleri, savaş alanları ya da protestoların yoğunlaştığı dünyadaki pek çok bölgede sahne almasıyla bilinen 44 yaşındaki Alman müzisyen, dün kendi Instagram hesabından Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda konser vereceğini duyurmuştu.

Martello, bugün Instagram hesabından “Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor” notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Öte yandan meydanda toplanan pek çok vatandaşsa polisin kararına tepkili.

gezi'ye de destek veren piyanist davide martello'nun kadıköy mehmet ayvalıtaş meydanında müzik yapması engelleniyor.

polis piyanoya da el koymuş. pic.twitter.com/Y2txuwyk90 — fırat (@firatfstk) April 2, 2025