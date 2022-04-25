Gezi davası: Hüküm için duruşmaya ara verildi

CANAN COŞKUN

Silivri Cezaevi’nde 1637 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala dahil Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlananlara açılan davada bugün karar günü. Mahkeme heyeti hüküm için ara verdi.

Davaya bakan mahkeme heyetinin üyesi Murat Bircan’ın 2018 genel seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı.

Çizim: Murat Başol

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Osman Kavala Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bağlantı sorunu nedeniyle duruşmanın ilk iki saatinde Kavala’nın görüntüsünde sorun vardı, daha sonra bu sorun düzeldi.

22 Nisan Cuma günü başlayan karar duruşmasının ilk oturumunda sanıklar esas hakkındaki savunmaya yanıt vermişti. Bugünkü duruşmada da avukatlar esas hakkındaki savunmalarını yaptı. Avukatlar iddianamedeki ve mütalaadaki eksikliklere dikkat çekti, suçlamalardaki dayanakların yoksunluğundan söz etti, yargılamadaki eksiklikleri vurguladı ve beraat talebinde bulundu.

Gözlemciden heyete uyarı

Yiğit Ali Ekmekçi’nin avukatı Emel Ataktürk mahkemenin bağımsızlığı, tarafsızlığı, masumiyet karinesi gibi adil yargılanmaya ilişkin usuli güvencelerin yargılama boyunca sayısız kez ihlâl edildiğini anlattı. Avukat Ataktürk beyanda bulunurken duruşmayı takip eden bir gözlemci “Hâkimler ve savcılar lütfen telefonlarınıza bakmayın, lütfen dinleyin” dedi.

‘Hukukla siyasetin dansı‘

Yurtdışında bulunan Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Tüylüoğlu’nun avukatı Bahri Belen de şunları söyledi: “Müvekkilimin çalıştığı vakıfta yapılan denetimlerde hiçbir usulsüzlük bulunmadı. Müvekkilimin sorgusu da yapılmadı. Aslında bu dava hukukun siyasetle dansıdır. Siyaset dans etmek isteyebilir ancak hukukun böyle bir dansa izin vermemesi gerekir. Başta müvekkilim olmak üzere dosyadaki sanıklar hakkında, mahkemenin siyasetin dışında hâkimler olarak bir karar vermenizi talep ediyorum.“

‘Tekrarların tekrarlarını yaşıyoruz’

Belen’den sonra Taksim Dayanışması bileşenlerinin avukatlarından Fikret İlkiz konuştu. İlkiz’in konuşmasından bazı bölümler şöyle:

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaya hiçbiriniz katılmadınız, orada neler konuşulduğunu bilmiyorsunuz. Biz tekrarların tekrarlarını yaşıyoruz. Yargı organları aynı şeyleri tekrarlatmak için insanları sanık yapma hakkına sahip değildir.

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında Osman Kavala’nın Gezi’nin finansörü olmadığı belirtildi. Müvekkillerim de değildir, olamazlar da çünkü beş paraları yok.

İstanbul 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk yargılama sırasında kaç iddianame düzenlerseniz düzenleyin aynı savunmayı yapacağını söyleyen Mücella Yapıcı, yine aynı savunmayı yaptı. Beş yıl sonra yine yargılarsanız yine aynı savunmayı yapacağız.

Her olasılıkta derhal karar vermek istiyorsunuz. Savunma için süre verilmesine dair bir karar çıkmadı ağzınızdan. Başka bir ceza muhakemesini dikkate almıyorsanız savunma için süre verilir. Avukat Tora Pekin konuşurken 48 dakika oldu dediniz. Süre mi tutuyorsunuz? 10 dakika daha süre verdiniz. Bu savunma hakkının ihlalidir. O halde biz burada ne yapıyoruz? Bir ritüeli tamamlamak üzere savunma yapıyoruz. Bu insanlar size karşı ne kadar çok şey savundular!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bekleyen bir dosyanız varsa getirin, bizi tekrar yargılayın! Hangi yasada yeri var bunun? Ne dersen de karar belli!

‘Talimat vermeye gerek var mı?’

Avukat İlkiz’den sonra konuşan Taksim Dayanışması bileşenlerinin avukatı Evren İşler, üye hâkim Murat Bircan’ın 2018 genel seçimlerinde AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olduğunu söyledi. Bafra55 isimli internet sitesindeki haberden alıntı yapan İşler, Bircan’ın “Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dediğini aktardı. İşler, “Bu dosyada Erdoğan ilk mağdur. Talimat vermeye gerek var mı? Üye hâkim onu seviyor zaten, onun liderliğine güveniyor” dedi.

Davadan çekilme talebi reddedildi

Bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonra Bircan’ın gülümsediği gözlendi. Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar ve Hakan Altınay’ın avukatı Tora Pekin, hâkim Bircan’ın davadan çekilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu savunarak talebi reddetti.

Daha sonra Osman Kavala’nın avukatları konuştu. Avukat Köksal Bayraktar, esas hakkındaki mütalaada Gezi eylemlerine ‘kalkışma‘ dendiğini hatırlatarak “Kalkışma, ihtilâl ve darbe demek. Terimleri doğru seçmek gerek. Biz ihtilâlci veya darbeci değiliz. Böyle bir hakkınız yok. Bu sözü söyleyemezsiniz” dedi.

‘Bu heyet bu kararı veremez’

Kavala’nın diğer avukatı Tolga Deniz Aytöre de şunları söyledi: “Davadan çekilme talebimizle ilgili ‘Davayı uzatmaya yönelik’ dediniz. Bu heyet bu kararı veremez. Karar baştan sakat olur. Yargılama yapılmadı ki burada. Bir tane soru bile sormadınız Osman Kavala’ya. ‘Sen Gezi Parkı’na gittin mi’ diye sorsanız bile olur. Olağan dışı bir aceleyle karara gidiyorsunuz. Bari yegane deliliniz olan tapeleri getirip ‘Bunlar sanıkların sesi mi’ diye sorsaydınız. Tamamen bir ritüeli yerine getirmek için konuşuyoruz, bir daha böyle mütalaalar olmasın diye konuşuyoruz. Bu delilleri ısrarla kullanmak istiyorsunuz, çünkü elinizde başka bir delil yok. Bu tapelerdeki konuşmaların içeriğinde de bir suç yok.“

‘Seçim yaklaştığı için…’

Kavala’nın avukatı İlkan Koyuncu da “Davada cebir ve şiddet unsuru olmadığı için çArşı davasını bu davayla birleştirdiniz. Sonra onlara ceza vermek istemediğiniz için dosyayı ayırdınız, çünkü seçim geliyor. Bir zümreyi karşınıza almak istemediniz. Siz derken kararına sahibine sesleniyorum” dedi.

Avukatların konuşmalarından sonra sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar da şöyle konuştu:

Osman Kavala: AİHM’in hak ihlali kararından sonra aleyhime sunulan delillerin hiçbiri beni suçla ilişkilendirip makul şüphe yaratmadığını açıkladıktan sonra delil olmayan delillerle hakkımda ağrılaştırılmış müebbet hapis istenmesi hukuki değildir. Bu aynen ikinci iddianamedeki suçlar gibi yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir.

Mücella Yapıcı: Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Ben 50 yıllık bir meslek insanıyım. Olabildiğince aydın olmaya çalıştım. Hiçbir zaman şiddeten yana olmadım. Toplum yararına mesleğimi onurla yürüttüm. Bugüne kadar tek bir çocuğuma haram lokma yedirmedim. hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Mesleğimi mesleğim doğrultusunda kullandım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma gelince sizin de yaşamınızı umuyorum. Hüküm sizindir.

Tayfun Kahraman: Sözün bittiği yerdeyiz. Olmayan bir suçla ilgili burada yargılama yapılıyor. Gezi başarıyla sonuçlandı, çünkü park olarak korundu. İstanbul’da elde ettiğimiz tek başarı belki de budur. Kent suçlarına karşı muhalif olmaktan dolayı yargılanıyoruz. Vicdanen bir karar vereceksiniz. Talimatla yürüyen bu yargılama sürecini reddetmenizi ve bu davayı kapatmanızı istiyoruz.

Can Atalay: Harama el uzatmadık kul hakkı yemedik, devleti kendi çıkarlarımız için kullanmadık, devletin gücünü ele geçirip yandaşlarımızı zengin etmedik. Suç işlemedik. Avukatlık, mimarlık, şehir plancılığı yaptık. Bu yargılama faaliyeti değil. Eğer sorun Gezi direnişini sahiplenmekse, sahipleniyoruz. Bu bir son değil. Bu daha başlangıç mücadeleye devam.

Çiğdem Mater: Bu iddialarla yargılanmayı esefle karşılıyorum. Darbeci olarak yargılanmayı kabul etmiyorum. Protestolar sırasında gençleri öldürenlerin peşine düşülmesini beklerdim, ama onun yerine bu dava açıldı. Osman Kavala’nın hayatından çaldığınız 4,5 yılı geri veremezsiniz. Tüm suçlamaları reddediyor, derhal beraatimi talep ediyorum.

Mine Özerden: Yürütmenin yargı üzerindeki vesayetinin son bulmasını, güçlünün hukukunun yerine hukukun gücünün galip gelmesini talep ediyorum ve beraatimi talep ediyorum.

Hakan Altınay: Söyleyeceklerimi söyledim, beraatimi talep ediyorum.

Yiğit Ali Ekmekçi: Beraatimi talep ediyorum.

Duruşmaya hüküm için ara verildi.

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