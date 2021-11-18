Gereksiz yere korna çalan 91 sürücüye para cezası

Adana’da, gereksiz şekilde korna çaldığı belirlenen 91 toplu taşıma aracı sürücüsüne toplam 13 bin 104 lira ceza kesildi.

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AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamunun huzurunu bozacak şekilde gereksiz korna çalan toplu taşıma araç sürücülerinin tespit edilmesi için kent genelinde denetim yaptı.

Sivil trafik polisleri, gereksiz şekilde korna çaldığını belirlediği toplu taşıma araçlarının plakalarını oluşturulan kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

Durdurulan sürücülere kurallara uymadıkları gerekçesiyle 144’er lira ceza uygulandı.