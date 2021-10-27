Gerekçe ihalelere fesat karıştırma: Buca belediyesinden 11 kişi gözaltında

İzmir’in Buca belediyesinde ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’, ‘zimmet’ ve ‘akaryakıt hırsızlığı’ gibi suçları işlediği gerekçesiyle aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 15 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, elde edilen bilgi ve evraklar ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu, belediyenşn çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve belediye personelenin de aralarında olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler A.K, B.A, B.A, M.T, F.K, B.A, C.Y, C.K, M.K, V.Ö. ve M.F.B.’yi gözaltına alan ekipler, A.Y, R.K, Ö.G.İ. ve Y.D.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.