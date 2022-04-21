George Michael George Michael’ı anlatıyor: 22 Haziran’da sinemalarda

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael’ı anlatan belgesel 22 Haziran’da dünya sinemalarında gösterime girecek.

Fotoğraf: www.georgemichaelfreedomuncut.com

‘George Michael Freedom Uncut’, 2016 yılında 53 yaşında ölen, Wham ikilisinin ‘yarısı’nı ‘kendi sesinden’ anlatıyor. 2017’de prömiyeri yapılan ‘Showtime’s George Michael Freedom’ın devamı niteliğindeki belgesel dünyanın dört bir yanında hayranı olan şarkıcının sadece kariyerine değil kişisel hayatına da odaklanıyor.

Michael’in yönetmenlik görevini paylaştığı arkadaşı David Austin, ”Bu film George’un son işi. Onun anlatımıyla hikayenin tamamı” dedi. ABD’li şarkıcı Stevie Wonder, Britanyalı şarkıcı Elton John, Fransız moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier, Britanyalı model Naomi Campbell’ın aralarında olduğu isimlerle röportajları içeren belgesel, Michael’ın Sony Music’e açtığı dava, ilk aşkı Anselmo Feleppa’yla ilişkisini de konu alıyor.

Big Geoff Overseas Limited adlı şirketle yapımcılığı üstlenen Sony Music Entertainment’in açıklamasında çok kişiye ilham veren Michael’ın yaşam öyküsünün geniş kitlelere aktarılmayı hak ettiği belirtilerek vizyona giriş tarihinin şarkıcının doğum gününden -25 Haziran- üç gün önceye denk geldiği vurgulandı.