George Clooney’nin sosyal medya stratejisi çok basit

ABD’li yıldız George Clooney ‘üç içkiden sonra tehlikeli hale gelebilen’ sosyal medyada hiç olmamayı tercih ediyor.

George Clooney Fotoğraf: Reuters

George Clooney özel biri. Bir yanıyla Hollywood yıldızlarının ulaşılmaz olduğu eski parlak günleri temsil ediyor. Öte yandan, yer aldığı projelerle, söyleyip yaptıklarıyla ‘demode kalmamayı’ başarıyor.

Ünlü aktör 28 Aralık’ta, The Kennedy Center’dan, Amerikan kültürüne yaptığı katkılardan dolayı ödül alacak. Sinema ve sahne sanatlarından isimlere 1978’den beri verilen ödüle daha önceki yıllarda Fred Astaire (1978) Arthur Miller (1984) Barbra Streisand (2008), Joan Baez (2020) gibi isimler layık görülmüştü.

Clooney, sosyal medya çağında tanınmış bir kişi olarak ‘beladan uzak durmanın kesin yolunu’ Washington Post’a verdiği bir röportajda açıkladı: Sosyal medyadan uzak durmak.

Sosyal medyanın, ‘Üç içkiden sonra sorun çıkarma potansiyeli taşıdığını düşünen’ Clooney, 7/24 ‘ulaşılabilir‘ olmanın, ‘starlık müessesesiyle’ de bağdaşmadığını düşünüyor.

Bu noktada, artık hayatta olmayan Gregory Peck ve Paul Newman gibi yıldızların tavrını benimseyen aktör, her iki büyük oyuncunun şöhreti sorumlulukla ve zarafetle taşıdığını söylüyor.