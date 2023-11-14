Genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan çocuk öldü

Bursa’da dört gün önce genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Life Bursa

AA’nın haberine göre Aydın ve Elena çiftinin beş yaşındaki oğlu Deniz Sönmez’e 10 Kasım’da diş çekimi için gittiği özel poliklinikte genel anestezi uygulandı.

Bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükseldi. Daha sonra evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Sönmez bugün hayatını kaybetti.

Baba Aydın Sönmez, oğlunun kanaması olduğu halde diş polikliniğinden ilaç yazılarak taburcu edildiğini öne sürdü.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.