'Gençler için' Instagram kullanıma açıldı

ABD’li teknoloji şirketi Meta, sosyal medya platformu Instagram Teen Accounts’ı (Genç Hesapları) Türkiye’de kullanıma açtı.

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16 yaş altı kullanıcılar için geçerli olacak Teen Accounts’ta şu kısıtlamalar var:

Direkt mesaj (DM) kısıtlamaları

İçerik filtreleri

Hesap gizliliği

Ekran süresi hatırlatmaları

Instagram canlı yayın kısıtlamaları

Instagram ‘canlı yayın kısıtlamaları’ özelliğini yeni duyurmuştu.

Bu özellik Türkiye’de yıl içinde kullanıma sunulacak.

Özellik uygulamaya geçince 16 yaş altındaki gençler ebeveyn onayı olmadan canlı yayın açamayacak.

Instagram, Teen Accounts’ı Eylül 2024’te tanıtmıştı, bazı ülkelerde uygulanmaya başlamıştı.



