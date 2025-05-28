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Yaramazlara biraz batar!

'Gençler için' Instagram kullanıma açıldı

ABD’li teknoloji şirketi Meta, sosyal medya platformu Instagram Teen Accounts’ı (Genç Hesapları) Türkiye’de kullanıma açtı.

Fotoğraf: AA

16 yaş altı kullanıcılar için geçerli olacak Teen Accounts’ta şu kısıtlamalar var:


  • Direkt mesaj (DM) kısıtlamaları
  • İçerik filtreleri
  • Hesap gizliliği
  • Ekran süresi hatırlatmaları
  • Instagram canlı yayın kısıtlamaları

Instagram ‘canlı yayın kısıtlamaları’ özelliğini yeni duyurmuştu.

Bu özellik Türkiye’de yıl içinde kullanıma sunulacak.

Özellik uygulamaya geçince 16 yaş altındaki gençler ebeveyn onayı olmadan canlı yayın açamayacak.

Instagram, Teen Accounts’ı Eylül 2024’te tanıtmıştı, bazı ülkelerde uygulanmaya başlamıştı.

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