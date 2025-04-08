Instagram 16 yaş altı için canlı yayını kısıtlıyor

Sosyal medya platformu Instagram, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan ‘canlı yayın’ ve ‘özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma’ özelliğini kullanamayacağını duyurdu.

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ABD’li teknoloji şirketi Meta bünyesindeki Instagram, ‘Teen Accounts’a (Genç Hesapları) yeni kısıtlamalar getiriyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre 16 yaş altı kullanıcılar ebeveyn izni olmadan ‘canlı yayın’ açamayacak ve ‘özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma’ özelliğini kapatamayacak.

Ayrıca ‘Teen Accounts’ özelliğinin Facebook ve Messenger’a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, Britanya, Kanada ve Avustralya’da denenecek.

Instagram, Eylül 2024’te çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren ‘Teen Accounts’ uygulamasını tanıtmıştı.