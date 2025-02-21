Instagram'a yeni DM özellikleri: Çeviri, müzik ve zamanlanmış mesaj

Sosyal medya platformu Instagram, doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğinde artık çeviri yapılabileceğini ve zamanlanmış mesaj gönderilebileceğini duyurdu.

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TRT Haber‘in aktardığına göre bu güncellemeyle Instagram DM’lerine doğrudan çeviri aracı entegre edildi. Kullanıcılar bir mesaja uzun basarak ‘çevir’ seçeneğini seçecek, Instagram da otomatik olarak mesajı uygulamada belirlenen tercihe göre çevirecek.

Zamanlanmış mesajla da kullanıcılar belirli bir zamanda gönderilmek üzere mesajlarını önceden planlayabiliyor.

Ayrıca artık sohbet içinde ‘sticker’ sekmesine tıklayıp ‘müzik’ simgesini seçerek, Instagram’ın ses kütüphanesindeki şarkıları doğrudan mesaj olarak paylaşmak mümkün.

Meta, WhatsApp ve Messenger’da bulunan mesaj sabitleme özelliğini Instagram DM’lerine de taşıdı. Böylece bireysel veya grup sohbetlerinde önemli mesajlar, medya içerikleri ve mizahi paylaşımlar kolayca bulunabilecek.

Bu özelliklere ilaveten kullanıcılar artık grup sohbetleri için özel QR kodlar oluşturup, henüz gruba katılmamış olan arkadaşlarını ve aile üyelerini davet edebilecekler.

Instagram, daha önce de kullanıcıların ilgi alanlarına göre şekillenen algoritmasını sıfırlamaya olanak tanıyan bir özellik sunmuş, tek bir gönderide paylaşılabilen medya sayısını 10’dan 20’ye çıkarmıştı.