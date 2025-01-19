Instagram'dan yeni video düzenleme uygulaması: 'Edits'

Instagram’ın başkanı Adam Mosseri, ‘Edits’ adında yeni bir video düzenleme uygulaması tanıttı.

Görseller: AppStore

Instagram’ın operasyonlarının başındaki Adam Mosseri, bugün kendi Instagram hesabından yeni video düzenleme uygulaması ‘Edits‘i tanıttı.

Instagram’ın bu yeni video uygulaması, TikTok’un önce mahkeme kararıyla kapatılıp sonrasında Trump’ın kararname imzalayarak kapatma kararını erteleyeceğini duyurduğu hareketli bir günde geldi.

Öte yandan teknoloji yayınları yapan Verge sitesi, bu uygulamanın CapCut adlı video düzenleme platformunun ‘bariz bir kopyası’ olduğunu ve bu platforma rakip olması amacıyla tasarlandığını yazdı. CapCut, TikTok gibi Çin merkezli ByteDance şirketine ait.

Mosseri’nin duyurusuna göre ‘Edits’in sunduğu yenilikler özetle şu şekilde:

Çok daha yüksek kaliteli görüntü kaydı alınabiliyor

Detaylı düzenleme araçları bulunuyor

Oluşturulan video taslakları arkadaşlarla paylaşılabiliyor

Bu videolar instagramda paylaşılırsa da videoların etkileşimlerine dair detaylı veri analizine erişilebiliyor. Yani videonun performansı detaylı şekilde ölçülebiliyor.

‘Edits’ şu anda yalnızca AppStore’lardan indirilebiliyor.