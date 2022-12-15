Gençler evden ayrılmıyor, kiraya vereceği parayı lükse harcıyor

Yatırım şirketi Morgan Stanley’nin analizi, ABD’de 18-28 yaş arasındaki gençlerin yarısının aileleriyle yaşadığını ve parasını lüks tüketime harcadığını gösteriyor.

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ABD Nüfus Dairesi’ne göre, 18 – 29 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüzde 48’i aileleriyle birlikte yaşıyor. İstatistikler en son 1930’lardaki Büyük Buhran sırasında benzer bir tablo olduğunu gösteriyor.

Business Insider’da yayımlanan habere göre Covid-19 salgını da gençlerin anne baba evinde kalma eğilimini güçlendirdi, oran neredeyse yüzde 50’ye çıktı.

Gençleri eve bağlayan faktörler arasında, yüksek kira maliyetleri, yüksek eğitim giderleri ve evlilik yaşının ileri atılması var.

Benzer bir eğilim Britanya’da da var. Gençlerin yaklaşık yüzde 42’si aileleriyle yaşıyor. Ülkedeki Ulusal İstatistik Ofisi, bunun 1996’dan beri en yüksek oran olduğunu belirtiyor.

Lüks markalar bunu beğendi

Morgan Stanley analistlerine göre bu, lüks perakendeciler için iyi haber çünkü başta barınma ve gıda olmak üzere büyük harcama kalemleri aileleri tarafından karşılanan gençler kendi bütçelerini istedikleri gibi harcıyor. Özellikle de lüks tüketime yöneliyor.

Ürünlerini gençleştiren ve pazarlama faaliyetlerinin önemli kısmını sosyal medya üzerinden yürüten markalar 2022’de satışların artışının bir sebebi olarak da genç müşterileri gösteriyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 2022’nin ilk yarısında İngiltere’ye lüks İsviçre saatlerinin ithalatı yüzde 31 arttı.

Lüks moda markası Burberry de, 2022’nin üçüncü çeyreğinde satışlarında yüzde 11 artış bildirdi. Dior, Tiffany, Louis Vuitton gibi markaların çatı şirketi LVMH, Avrupa ve ABD’den gelen talep sayesinde 2022’nin üçüncü çeyreğinde gelirinde yüzde 19 artış bildirdi.