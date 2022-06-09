Genç sihirbaz deniyor: Sihir gezegeni kurtarabilir mi?

Megan Swann numaralarıyla hayati bir mesaj veren genç bir sihirbaz kadın.

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Swann Britanya’da 1992’de doğduğunda geleneksel olarak erkeklerin baskın olduğu sihir dünyasıda sihirbazlar topluluğu Magic Circle henüz yeni yeni kapılarını kadın sihirbazlara açmaya başlamıştı.

Şimdi 30 yaşındaki Swann topluluğun en genç ve ilk kadın başkanı.

Konumunu, sihrini iklim değişikliği ve çevreyle ilgili bilinci artırmak için kullanıyor.

Üniversitede vahşi yaşamı koruma üzerine eğitim alan genç kadın doğanın karşılaştığı büyük sorunlar ve harekete geçilmemesi karşısında giderek umudunu kaybetmeye başladığını anlatıyor: “Üniversite eğitimim sayesinde fark ettiğim en kilit şeylerden biri çevre eğitiminin ne kadar önemli olduğuydu. Bu sorunları çözmek için birçok çözüm yolumuz var ama hiçbirini kullanmıyoruz.”

Buradan yola çıkan Swann okullarda yapmak üzere çevre mesajları taşıyan numara hazırladı. “Sihri bir iletişim aracı olarak kullanıyorum. Dikkat çekmek ve mesajınızı paylaşmanın eğlenceli bir yolu” diyor.