Gelecek sezon Avrupa’ya gidecek takım sayısı düşebilir

Türkiye, UEFA’nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13’üncü sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon tehlike daha büyük. Ülke puanı klasmanında 19’uncu sıraya kadar gerileyen Türkiye, ilk 15’e dönemezse gelecek sezon Avrupa kupalarına gönderdiği takım sayısı da beşten dörde düşecek.

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Türk takımlarından Trabzonspor ve Sivasspor eleme turlarında Avrupa’ya veda ederken, gruplara kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları toplam dokuz grup maçından sadece iki galibiyet çıkartabildi.

Alınacak her puanın büyük önem arz ettiği sezonda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde yarın Sporting’e konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Royal Antwerp’le, Galatasaray da sahasında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova’yla karşılaşacak.

İlk 15’e girilmezse ne olacak?

Türkiye, gruplardaki dördüncü maçlar öncesi 19’uncu sıraya kadar gerilemiş durumda.

UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye’yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı beşten dörde inecek.

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyecek olan Türkiye’nin diğer üç temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak.

UEFA ülke puanı sıralaması

Türkiye ilk 15 için Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya ile kıyasıya bir yarış içinde.

Tek galibiyette dahi (0,4 puan) 2-3 basamak yukarı çıkma şansına kavuşacak Türkiye’nin, haftayı iki galibiyetle kapatması halinde ise 15’inci sıraya yerleşme ihtimali bulunuyor.