Gelecek Partisi, AKP'nin davetini reddetti

Gelecek Partisi, yarınki AKP Genel Kongresi’ne katılma davetini ‘kirli oyunları’ gerekçe göstererek reddetti.

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Partiden yapılan açıklamaya göre AKP, 21 Şubat’ta Gelecek Partisi’ni kongreye katılmaya davet etti. Ama bu süreçte bazı Gelecek Partili vekilleri de AKP’ye katılmaya çağırdı. Açıklamada buna ‘kirli oyunlar‘ denerek kongreye katılma daveti reddedildi.

Gelecek Partisi’nin resmi açıklaması şöyle:

‘Güneş Motel’ vari taktikler’

* Davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk. Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM’nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış ‘Güneş Motel’ vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir.

‘Nadiren de olsa etkisi altında kalındı’

* Daha önce ağır ithamlarla partiden ihraç ettikleri, milletvekili yapmadıkları, Pelikan trol çetelerini üstlerine saldıkları, üniversitelerini kapatıp sonrasında da işsizliğe mahkûm ettikleri milletvekilleri bir anda değer kazanmışlardır. İktidar sahipleri her bir milletvekilini farklı yöntemlerle ikna ederek yolsuzluğa bulanmış iktidarlarına destek kılmaya çalışmışlardır. Milletvekillerimiz son iki yıldır yapılan bütün algı operasyonlarına rağmen ilkeli duruşlarını sürdürmüşlerdir. Ancak maalesef nadiren de olsa bu yöntemlerin etkisi altında kalındığına da şahit olduk.

‘Tesadüf değil’

* Mesele bu milletvekillerimizin nitelikleri olsaydı herhalde daha önceki siyasi ahlaka sığmayan muamelelere maruz kalmazlardı. Mesele Gelecek Partisi’nin her türlü engeli aşarak TBMM’ne girmesi, girmekle kalmayıp önce Saadet Partisi’yle ikili, sonra da DEVA Partisi’yle birlikte üçlü ve güçlü bir ittifakı kurmuş olmasıdır. İktidarın bu çabalarının bu üçlü ‘Yeni Yol’ ittifakının oluşum sürecinde artmış olması kesinlikle bir tesadüf değildir.

‘İktidarı en çok korkutan yeni bir alternatif’

* Bugün iktidarı en çok korkutan siyasi faktör gençleri dinimizden soğutan milli ve manevi değerleri sarsan, geniş kitleleri yoksullaştıran, aile yapımızı bozan, her gün artırdığı yasaklarla ülkede bir korku imparatorluğu yaratan uygulamalardan rahatsız olan geniş muhafazakâr kitlelerin önüne yeni bir alternatif konmasıdır.

‘Kararlıyız’

* Dizilerde ve söylemde Fetih destanı istismarı yapan, gerçek siyasette ise Bizans oyunları ile iktidarda kalmaya çalışan iktidar sahiplerine net bir mesajımız vardır: Ne yaparsanız yapın, kendi kirli çıkarlarınıza kimleri alet etmek isterseniz isteyin biz milletimizin önüne bu alternatifi koymaya, ülkemizi de milletimizi de devletimizi de dinimizi de sizin çıkarcı tasallutunuzdan kurtarmaya kararlıyız. Bu şartlar altında ve bu kirli oyunlar karşısında AK Parti kongresine katılmama kararı almış bulunuyoruz.

‘Tavrımız size karşı değil’

Açıklama sonundaysa AKP’li vatandaşlara şöyle seslenildi: “Bizim tavrımız asla size karşı değildir. Biz de sizlerle paylaştığımız ortak geçmişimizle bu büyük mirasın içinden çıktık ve kıt imkanlarla ve baskı altında bu mirasın yıpranan değerlerini korumaya çalışıyoruz.”