Geçen yıl 224 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı

Türkiye’nin denizlerinde ve iç sularındaki hayalet ağ sorunu engellenmeye çalışılıyor. 2024’te 1,6 milyon metrekare (yaklaşık 224 futbol sahası) büyüklüğünde ağ ve 13 bin 750 diğer av aracı çıkarıldı.

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2014’ten beri balıkçılık faaliyetlerinde kaybolan veya terkedilen av araçlarının sucul ekosistemden temizlenmesi amacıyla Hayalet Ağ Projesi (HAP) uygulanıyor.

Projeyle denizlerde ve iç sulardaki av aracı atıklarının temizleniyor. Bu sayede kaybolan ya da bilinçli olarak terk edilen araçların neden olduğu ‘hayalet avcılık’ da engelleniyor.

‘Marmara’dan dört yılda 1,1 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldı’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin şunları söyledi:

* Barındırdıkları endemik ve nesli tehlike altındaki türler nedeniyle 2022’den itibaren Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis’te akarsularımıza da ağırlık verildi.

* Daha sonra tüm iç sularımızı kapsayacak şekilde genişletilen proje kapsamında yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle 2021-2024 yıllarında Marmara Denizi’nden toplam 154 futbol sahası büyüklüğünde (1,1 milyon metrekare) hayalet ağ çıkartıldı ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri giderildi.

Yumaklı, HAP kapsamındaki çalışmalara ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Denizlerimizde ve iç sularımızda 2024’te 146,1 milyon metrekare alan taranarak, 1,6 milyon metrekare yani 224 futbol sahası büyüklüğünde ağ ve 13 bin 750 diğer av aracı çıkartıldı.

2014’ten bu yana toplam 452,6 milyon metrekare alan taranarak 2,6 milyon metrekare ağ ve 65 bin diğer av aracı sucul ekosistemlerimizden temizlendi.

Çıkarılan ağların bir kısmı geri dönüşüme kazandırıldı. Çalışmalarımız sonucunda, 10 yılda yaklaşık 8,5 milyon su canlısının kaybını engellemiş olduk.”