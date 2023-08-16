Bodrum’da dalgıçlar denizden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı.

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AA’nın haberine göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan ve daha önceden tespiti yapılan bölgede deniz dibinde tonoz temizliği yapıldı.

Çalışmaya, Sahil Güvenlik dalış timleri ile Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri de katıldı.

Vinç yardımıyla denizden çıkartılan 8 tonoz, 15 çapa, zincir ve halatın da olduğu 20 tona yakın atık bölgede bekleyen bir gemiye taşındı.

Çalışmaları yerinde takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, denizde hiç görmek istemedikleri manzarayla karşı karşıya olduklarını söyledi.