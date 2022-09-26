Marmara ve Ege’den binlerce metrekare hayalet ağ çıkarıldı

‘Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi’ kapsamında, iki yılda Marmara ve Ege denizlerinden 12 bin metrekare ağ çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

Projenin paydaşlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürütülen projenin kapsamında, 2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023’e kadar aralıksız devam edecek.

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve hayalet ağ olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlarla mücadele kapsamında bugüne kadar, Marmara ve Ege Denizi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Ağların yanı sıra denizlerden birçok plastik atık da temizlendi.

Balıkların ve yengeçlerin ölümüne yol açan, deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından hayalet ağların temizliğinin yanı sıra ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.