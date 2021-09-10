Geç kaldığı için uçağa bindirilmeyince ‘Bavulumda bomba’ var diye asılsız ihbarda bulundu

ABD’de, geciktiği için uçağa bindilirilmeyen yolcu bavulunda bomba olduğuna dair asılsız ihbarda bulundu; uçak tahliye edildi.

Fotoğraf: Broward Polisi

Marina Verbitsky (46), yaşadığı Chicago kentine uçmak için oğlu ve kocasıyla Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’na gitti. Check-in işlemleri yapıldı; bavullar teslim edildi. Aile, uçağın kalkacağı çıkış kapısına gittiğinde geç kalmıştı. Havayolu şirketi JetBlue’nun çalışanları uçağın kalkmak üzere olduğunu, biniş saatinin geçtiğini, bu nedenle binemeyeceklerini söyledi.

Verbitsky, önce oğlunun bir gün sonra sınavı olduğunu, mutlaka uçmaları gerektiğini söyleyerek ikna yolunu denedi amacına ulaşamadı. Uçağın pistte hareket halinde olduğunu gördüğünde ise bavulunda bomba olduğunu söyledi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Verbitsky orada tutuklandı, uçak geri çevrildi. Bütün yolcular tahliye edildi ve bomba imha ekipleri arama yaptı. Verbitsky’nin bavulunda bomba olmadığı, uçağa bindirilmeyince sinirinden böyle bir şey yaptığı anlaşıldı.

Verbitsky’nin, asılsız bomba ihbarı yapmak suçundan Main Cezaevi’ne konulduğu, belirlenen 10 bin dolar kefalet ücretini ödeyince cezaevinden çıktığı belirtildi. Davanın görüleceği Florida’daki mahkemenin hakimi Verbitsky’nin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için rapor istedi.

Bu, üç ay içinde aynı havalimanında yapılan ikinci asılsız ihbar. Temmuz ayında da Kanadalı bir yolcu fazla bagaj ödemesi nedeniyle görevlilerle tartışıp bomba ihbarında bulunmuştu.

ABD yasalarına göre asılsız bomba ihbarı yapanlara 15 yıla kadar hapis ve 10 bin dolar (84 bin 238 lira) para cezası verilebiliyor.