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Yaramazlara biraz batar!

Gazze’den uydu görüntüleri: Bombalardan öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, Gazze’nin İsrail tarafından bombalanmasından önce ve sonrasına ait uydu görüntülerini paylaştı.

Görüntüler Gazze’deki yerleşim yerlerindeki hasarın ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koydu.


Fotoğraflar: Maxar

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Daha sonra İsrail karşı saldırıya geçmiş ve Gazze’yi bombalamaya başlamıştı.

Maxar Gazze’nin 10 Ekim ve 21 Ekim tarihli uydu görüntülerini paylaştı.

CNN’in ABD’li şirketten yayınladığı görüntüler şöyle:

Beyt Hanun / Gazze – 10 Ekim ve 21 Ekim’deki hali

Eş Şati mülteci kampı yakınları.
Atatra – Gaze

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