Gazze’deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 15’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’yi hedef aldığı saldırılarda 15 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

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Ölenler arasında, beş yaşındaki bir çocuk, iki kadın ve örgütün lider kadrosundan Taysir Jabari de dahil bazı İslami Cihat üyelerinin bulunduğu bildirildi.

Bir İsrailli yetkili, Cuma gününden bu yana Gazze’den 300 kadar roket ve havan mermisi atıldığını söyledi.

Son şiddet olayları, Mayıs 2021’de 200 Filistinli ve 10 İsrailli ölmüştü.

İsrail Ordusu, ‘Söken Şafak’ adını verdikleri operasyonun bir hafta sürebileceğini kaydetti.

Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarının yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen operasyonlarda İslami Cihat militanı olduğundan şüphelenilen 19 kişi tutuklandı.

İsrail hava saldırılarının, örgütten yönelen ‘yakın tehdidin’ ardından düzenlendiğini savunmuştu.