Gazze için ateşkes isteyen Britanyalı siyasetçi görevden alındı

Britanya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan’ın Parlamento Özel Sekreteri Paul Bristow, Gazze’de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı.

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AA’nın haberine göre Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcü, aynı zamanda iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili olan Bristow’un ‘kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumlar’ yaptığını belirterek, Başbakan Rishi Sunak tarafından görevinden alındığını duyurdu.

Bristow, geçen hafta Başbakan Sunak’a yazdığı bir mektupta, kalıcı bir ateşkesin hayat kurtaracağını ve insani yardımın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını belirtmişti.