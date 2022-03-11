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Yaramazlara biraz batar!

Gazprom’un ihracat geliri yüzde 170 arttı


Rus enerji şirketi Gazprom’un doğalgaz ihracat geliri, satışlarındaki düşüşe rağmen ocakta fırladı.

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Fotoğraf: AA

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre ülkede boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip tek şirket.


Doğalgaz fiyatları 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesinde sıçramıştı.

Gazprom’un bin metreküp doğalgaz ihracat fiyatı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 33 artarak 686 dolara çıktı.

Şirketin gaz ihracat hacmi söz konusu ayda yıllık yüzde 34,1 azalarak 13,8 milyar metreküpe düştü.

Ancak gelir yüzde 170 arttı ve 9,5 milyar doları buldu.

Avrupa Birliği geçen hafta, işgal nedeniyle uygulanan yaptırımların Rusya’nın petrol ve gaz ihracatını doğrudan hedef almasa da bu gelirleri de kademeli olarak azaltacağını savunmuştu.

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