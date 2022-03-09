Avrupalı siyasilerin mesajları sonrası doğalgaz fiyatlarında çekilme

Rusya’dan doğalgaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali sonrası hızla yükselen doğalgaz fiyatları düşüşe geçti.

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Düşüşte Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya’dan doğalgaz tedarikinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve ithalatı savunması etkili.

Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıklarını duyurması da fiyatlara olumlu yansıdı.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de dün megavatsaat başına 215 avrodan kapanan fiyat bugün yüzde 10’luk düşüşle 194 avroya kadar indi.

Nisan vadeli kontratlarında rekor pazartesi günü 345 avroyla görülmüştü.