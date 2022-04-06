Gaziosmanpaşa’da kimyasal madde sızıntısı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde tehlikeli atık depolama alanında içinde çamaşır suyu olduğu bildirilen bir tankerdeki sızıntıdan etkilenen beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi’ndeki tehlikeli atık depolama alanındaki bir tankerden henüz bilinmeyen sebeple kimyasal madde sızdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Depolama alanının bekçisi, yandaki iş yerlerinin bekçileri ve aileleri olmak üzere kimyasal maddeden etkilenen beş kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA’nın aktardığına göre sızıntı nedeniyle çevredeki bazı köpek ve kediler de öldü.

Mühürlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin açıklamasında zabıta ekiplerinin sızıntıyı kontrol altına aldığı yazıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Fabrikanın, ruhsata uygun faaliyetlerde bulunmadığı tespit edildi ve işyeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediyenin çevre mühendisleri de sızıntı dolayısıyla olay yerinde inceleme yaptı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi, patlamanın yaşandığı cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.”

‘Kokudan dolayı nefes alamadım’

Yandaki işyerinin bekçisi Ali Genç, saat 03:30’da sahura kalktığını, bir koku hissettiğini, aşağı indiğinde kokudan dolayı nefes alamadığını söyledi.

Yukarıdaki eşi ve çocuğuna bile durumu söyleyemeden sokağın başındaki hastaneye koştuğunu anlatan Genç, işçilere durumu söylediğini, daha sonra kokuyu duyan çocuğunun, eşiyle beraber dışarı çıktığını ve hastaneye gittiğini aktardı.

Hastanede serum ve oksijen tedavisi gördüklerini ve taburcu olduklarını ifade eden Genç şöyle konuştu: “Ben hayatımda böyle bir koku görmedim. Ben öksürdüğümü bilmem, sigara da kullanmam ama hala boğazım yanıyor. Bayağı etkilendik. Bizde kedi vardı, iki günlük üç-dört yavrusu vardı, onlar da ölmüş.”

Başka bir işyerinin bekçisi Özkan Kobatan, depolama alanının bekçisinin can havliyle kendini işyerlerinin önüne attığını anlattı.

Gece bekçisi arkadaşlarının, yardım ettiğini ve bu sırada da kendisinin de etkilendiğini, yetkililere durumu bildirdiğini anlatan Kobatan, iki bekçinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.