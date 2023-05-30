Gaziosmanpaşa’da CHP bürosuna silahlı saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da CHP’nin mahalle temsilciliği bürosuna silahla ateş açıldı. Gaziosmapaşa kaymakamlığı tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

CHP Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığı, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan büroya dün akşam saat 22:40 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Gaziosmapaşa kaymakamlığı da saldırının motorlu iki şahıs tarafından yapıldığını ve büroya beş el ateş edildiğini açıkladı:

“Olay yerine ivedi olarak sevk edilen güvenlik güçlerimizce çevredeki kamera kayıtları incelenmiş; olayın 29 Mayıs Pazartesi günü saat 22:40 sıralarında motorlu iki şahıs tarafından büronun kepenklerine beş el ateş edilmek suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”